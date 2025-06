A Olbia il mega yacht da 3 milioni a settimana: il più grande charter

A Olbia arriva il Flying Fox, lo yacht per charter più grande al mondo.

Il Flying Fox, il mega yacht a noleggio più grande al mondo è tornato a Olbia. E’ lungo 136 metri e per affittarlo i prezzi partono da 3 milioni di euro a settimana. L’enorme imbarcazione ha un valore economico stimato di circa 400–455 milioni di dollari.

Si tratta del più grande yacht disponibile per charter: si affitta a circa 3–4 milioni di $ a settimana, grazie a servizi da villa galleggiante (2 eliporti, spa, piscina da 12 m, decompression chamber, belvedere, cinema, ecc.)

Fonti recenti segnalano che, nell’ultimo mese, il Flying Fox è stato venduto con un’operazione privata e “off‑market” a un acquirente con base negli Emirati Arabi Uniti. L’identità del nuovo proprietario, dunque, è al momento sconosciuta. Prima era di proprietà del miliardario russo Dmitry Vladimirovich Kamenshchik, conosciuto anche per la sua partecipazione alla Domodedovo Airport di Mosca.

Dopo le sanzioni europee contro alcuni oligarchi russi, per un certo periodo il Flying Fox è stato sotto indagine e non disponibile al noleggio, ma oggi risulta tornato sul mercato charter, probabilmente tramite intermediari negli Emirati Arabi Uniti o altri paesi non UE.

I suoi servizi.

Il Flying Fox, lungo 136 metri, può ospirare fino a 22 persone nelle sue lussuose e confortevoli 11 cabine. Ospita 54 membri dell’equipaggio, possiede due eliporti e ha una piscina da 12 metri. Dentro il mega yacht ci sono anche: Spa, sauna, hammam, camera iperbarica. Si trovano anche un Cinema privato, palestra e perfino un beach club.

