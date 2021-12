Il lussuoso yacht è a Olbia.

E’ salpato a Olbia lo yacht Sarafsa del re di Giordania Abdhullah. L’imbarcazione, lussuosissima ed elegante, con ben 82 metri di lunghezza, si trova alla Marina di Olbia.

Dopo una sosta ad Amalfi, il re, con la principessa Rania, ha deciso di scegliere la Gallura come meta per le sue vacanze invernali. Il valore dello yacht, fatto costruire nel 2008, in Gran Bretagna, da Khalid bin Sultan bin Abdul Aziz Al Saud, è da capogiro. La motonave costa ben 150 milioni di dollari ed è tra le più costose al mondo, uno sfarzo che sicuramente ben pochi possono permettersi.