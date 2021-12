Addio a Bruno Satta.

Era un medico anestesista del vecchio ospedale di Olbia di viale Aldo Moro, il dottor Bruno Satta, recentemente scomparso all’età di 81 anni, a causa di una malattia.

Satta non aveva avuto dei figli, ma i suoi pazienti è come se lo fossero stati. Chi lo ha incontrato lo ricorda come un dottore eccezionale e molto stimato, infatti era riuscito a lasciare il segno nel corso degli anni in cui svolgeva il servizio al San Giovanni di Dio, ovvero il primo ospedale della città. Aveva lavorato come medico anche nel reparto di Rianimazione di Olbia, inaugurato nel 1990. Lascia la moglie Wilma, parenti e amici che si stringono nel dolore per la sua dipartita.