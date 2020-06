Lo yacht di Eric Clapton a Porto Rotondo.

La sua sagoma l’hanno vista stagliarsi a largo dell’arcipelago di La Maddalena nelle prime ore del pomeriggio. Inconfondibile con la sua eleganza, tanto da far parte degli yacht di lusso più ammirati del mondo. Si chiama Va bene e il suo nome è già un paradigma.

Chissà se il suo proprietario, la star della musica Eric Clapton, ha mai pensato di dedicargli una canzone. Di sicuro per questo yacht ha avuto da sempre una predilezione particolare, avendolo voluto acquistare ad ogni costo nel 2005 da niente meno che Bernie Ecclestone.

Lo yacht sta viaggiando a largo di Porto Rotondo, dove dovrebbe fermarsi in rada. Non si conosce per quanto tempo il panfilo si fermerà davanti alle coste della Gallura, ma rivedere queste bellezze del mare mette un sorriso di speranza per l’estate.

(Visited 68 times, 69 visits today)