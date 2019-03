L’assunzione di un nuovo impiegato.

Il Comune di Budoni ha indetto la selezione per l’assunzione di un nuovo impiegato, un istruttore amministrativo da inquadrare nella categoria C. La selezione è riservata ai cittadini disoccupati residenti a Budoni.

I contratto avrà la durata di un anno, con la possibilità di rinnovo fino a un massimo di 3 anni. I termini per presentare la domanda di partecipazione scadono il prossimo 10 aprile. Le date per le prove sono state già fissate per il 17 aprile, lo scritto, e il 23 aprile l’orale.

