Un altro centenario in Gallura.

La Gallura, come il resto dell’Isola, è sempre terra di centenari con tanti “nonnini” che arrivano a superare anche il traguardo di un secolo. Oggi è accaduto in Costa Smeralda, nel comune di Arzachena, dove zio Paqualino Pirina ha compiuto 106 anni.

A festeggiarlo è anche il Consorzio della Costa Smeralda, che ha pubblicato un video con una dichiarazione del simpatico nonnino gallurese star dei social. “Io ho compiuto 105, sono nato nel 1916 come faccio ad avere 106 anni?” sostiene ziu Pascalinu, che li ha ringraziati della festa con tanto di torta e candelina che riporta il numero esatto dei suoi anni.

La Sardegna è una delle poche terre al mondo con il più alto tasso di longevità al mondo e il segreto risiede nei geni, nello stile di vita e nell’importanza della famiglia e per gli anziani che risiede nella cultura sarda. L’isola, infatti, è stata classificata tra le prime 12 regioni italiane per la qualità della vita degli over 65. Assieme all’Isola, altre poche aree del mondo condividono un alto numero di centenari. Si tratta di alcune aree del Giappone, l’isola di Icaria in Grecia, la penisola di Nicoya in Costa Rica.