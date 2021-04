Zona rossa in Sardegna, l’assessore Nieddu sull’Rt: “Dati vecchi di 14 giorni”

Le dichiarazioni dell’assessore Nieddu.

Monta la rabbia in Sardegna dopo la conferma della zona rossa. L’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu spiega che la decisione del Ministero deriva dal fatto che, in Sardegna, Rt era sopra la soglia dell’uno nelle prima delle ultime due settimane prese in esame da monitoraggio dell’Iss.

Secondo i dati infatti la scorsa settimana Rt era ad 1,29, mentre questa settimana è sceso a 0,98. Una decisione che scontenta anche lo stesso assessore che chiede un cambiamento del calcolo dell’Rt in quanto non è corrispondente all’attuale dato reale della Regione.

