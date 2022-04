Arzachena inaugura il Museo civico dedicato a Michele Ruzittu

Il Museo civico di Arzachena.

Il museo Museo civico Michele Ruzittu di Arzachena riapre al pubblico dopo quasi 10 anni di chiusura per ristrutturazione. La cerimonia inaugurale è in programma venerdì 8 aprile, alle 11, alla presenza dell’Amministrazione comunale, della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro e delle personalità civili e militari locali.

Per l’occasione sarà presentata la mostra temporanea di lungo periodo Il tempo ritrovato, che resterà ad

Arzachena fino al 2026 arricchita di contenuti digitali e interattivi. L’apertura al pubblico è prevista

dalle 16:00 del 8 aprile. Il Comune di Arzachena, il Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro e la società municipalizzata Ge.se.co. surl hanno collaborato alle attività di studio, catalogazione e recupero di migliaia tra reperti e frammenti di reperti archeologici e di minerali, molti dei quali restaurati dal Centro di Restauro e Conservazione della Soprintendenza a Sassari.

In particolare, le attività finanziate dall’assessorato comunale alla Cultura per la sistemazione del deposito, il conteggio e la catalogazione dei reperti, la stesura dell’inventario, la digitalizzazione dei dati e il rinnovo dell’allestimento delle sale sono stati completati nell’arco di 18 mesi dall’archeologa Silvia Ricci, dalla restauratrice Alba Canu e dal geologo Luigi Sanciu sotto la direzione di Gabriella Gasperetti e Alessandra Carrieri della Soprintendenza. La gestione della struttura è affidata alla municipalizzata Ge.se.co. surl e aprirà al pubblico dal martedì alla domenica.

“La riapertura del museo ha richiesto un procedimento lungo e un grande lavoro che ha coinvolto numerosi enti, professionisti e uffici comunali che hanno collaborato per anni affinché la comunità potesse riappropriarsi di questo luogo – spiega il sindaco Roberto Ragnedda -. La concomitante celebrazione del centenario dell’autonomia di Arzachena rende ancora più speciale l’inaugurazione. Dai padri fondatori di Arzachena, Michele e Salvatore Ruzittu, prese il via la valorizzazione della nostra storia e del nostro patrimonio archeologico”.



“La mostra archeologica Il tempo ritrovato, frutto della proficua e continua collaborazione tra Comune di Arzachena e Soprintendenza, espone in maniera chiara e coinvolgente l’assetto del territorio nel tempo a partire dalle sue caratteristiche geologiche, con uno speciale risalto dato allo stretto rapporto tra uomo e paesaggio – afferma il Soprintendente Bruno Billeci -. L’importanza di questo territorio e del tratto di mare antistante, centro di traffici nell’antichità, è testimoniata dalla qualità e quantità dei reperti esposti oggetto di un impegnativo processo di restauro conservativo, schedatura e inventariazione. L’apparato illustrativo della mostra, risponde pienamente al respiro internazionale dell’iniziativa che include tra i suoi obiettivi, oltre gli interventi organici di tutela e riqualificazione, anche la valorizzazione e promozione dell’intero patrimonio culturale di questo magnifico territorio”.

“Restituire questo importante luogo di cultura alla comunità è stata una delle nostre priorità negli obiettivi del mandato. Per assicurare il più ampio coinvolgimento, offriremo l’ingresso gratuito ai residenti fino al 31 maggio – dichiara l’assessore alla Cultura, Sport e Spettacolo, Valentina Geromino -. L’apertura del museo è frutto di un complesso lavoro condotto grazie all’impegno, alla determinazione e all’azione sinergica tra il Comune, la Soprintendenza di Sassari e la Ge.se.co. Inoltre, l’inaugurazione della mostra archeologica di lungo periodo incrementa in modo significativo l’offerta culturale nel nostro paese, creando una vera e propria rete con i siti archeologici. Questo ci permette di valorizzare il patrimonio storico locale e di concretizzare quel sogno iniziato tanti anni fa con Michele Ruzittu, a cui abbiamo doverosamente intitolato il museo”.