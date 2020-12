L’autrice gallurese più apprezzata di Amazon parla dei suoi progetti futuri

I progetti futuri e i prossimi libri di Manuela Ricci.

Dopo la pausa di questi mesi, dovuta allo stato interessante di Manuela Ricci, l’autrice gallurese di San Teodoro il 2 dicembre ha dato alla luce il piccolo Leonardo.

Finalmente, il 23 dicembre delizierà i suoi lettori con l’uscita di un racconto breve, quello che nel mondo dell’editoria viene chiamata una Novella Natalizia, Christmas with The Bruins, dove ritroveremo come protagonisti i personaggi della famosa serie. Ma le novità non finiscono qua.



“Il 2020 è un anno che nessuno di noi potrà e riuscirà mai a dimenticare – inizia col dire l’autrice – stiamo vivendo un qualcosa che non ci saremo mai aspettati, qualcosa che ci ha allontanato dalla normalità, dalle nostre abitudini, dagli affetti più cari. Ho continuato a scrivere, perché nel mio piccolo, voglio creare quel rifugio in cui i miei lettori amano nascondersi. Le pagine di un libro sanno portarti lontano, soprattutto in momenti come quello che stiamo vivendo abbiamo la necessità, il bisogno di evadere”, continua la Ricci.



“Molti progetti però sono slittati durante questo anno, ma confido di poter portare a termine ogni cosa nel 2021 con la speranza che sia l’anno della rinascita per tutti noi. Di fatti, oltre alle pubblicazioni imminenti di gennaio: La mia Ossessione sei tu e Face Off Heart 2, seguiranno nuovi romanzi, tra cui un inedito con una nota casa editrice italiana che, al momento per motivi contrattuali non posso nominare, e la traduzione in lingua Inglese del primo volume della serie The Bruins, La mia scommessa sei tu.”

Manuela Ricci, divenuta famosa sulla prestigiosa piattaforma Amazon proprio con la serie The Bruins, farà approdare i suoi romanzi anche all’estero, dove è già molto apprezzato dai nostri connazionali oltre oceano. Infatti, in questi ultimi due anni, solo negli Stati Uniti ha venduto oltre mille copie tra ebook e cartaceo. Un numero da non sottovalutare se constatiamo che le copie vendute erano in Italiano, per tanto ci sono grandissime aspettative per la conquista di questo nuovo mercato editoriale.



“Sono grata per questa possibilità e spero davvero di riuscire ad appassionare nuovi lettori all’estero. Tradurre in lingua inglese credo sia il sogno e l’ambizione di ogni scrittore” conclude la Ricci, ” colgo l’occasione per fare i miei più sinceri auguri di un sereno Natale a tutti e vi aspetto su Amazon per Christmas with The Bruins, prima dell’uscita ufficiale, il 13 gennaio dell’ultimo volume della serie, La mia ossessione sei tu, All The Love Readers”.

