Bill Evans porta a La Maddalena il suo sax con un supergruppo

Al Teatro Primo Longobardo di La Maddalena arriva Bill Evans

Bill Evans col suo sassofono e il suo supergruppo domenica in concerto al Teatro Primo Longobardo di La Maddalena. “Il leggendario maestro della fusion, Bill Evans, arriva a La Maddalena accompagnato da una formazione di artisti stellari per un concerto inserito nel CultureFestival, organizzato dall’associazione Sardinia Pro Arte, con la direzione artistica di Simone Pittau”.

L’appuntamento è domenica 26 ottobre alle 20 nel Teatro Primo Longobardo per un evento che vedrà la Bill Evans VansBand All Stars (accanto al gigante del sassofono Bill Evans ci sono Dave Weckl alla batteria, Steve Weingart alle tastiere, Jimmy Earl al basso elettrico) unire i diversi background dei suoi componenti e improvvisare in chiave soul, funk, neo-jazz, pop e fusion senza confini.

«Inventiva, contemporaneità e tecnica magistrale». Queste sono alcune delle parole usate per descrivere i musicisti di questo gruppo “unico nel suo genere” messo insieme da Bill Evans.

«Abbiamo suonato tutti insieme in progetti diversi nel corso degli anni, e siamo molto entusiasti di essere finalmente sullo stesso palco insieme, come gruppo, a fare musica. Abbiamo parlato di questa combinazione di musicisti per anni e finalmente sta accadendo», dichiara Bill Evans.

“Bill ha avuto una carriera solista di successo per oltre trent’anni e continua a innovare. Alfiere del funk jazz, aveva solo ventidue anni quando incontrò Miles Davis, con cui incise “The Man With the Horn” e “Star People”. Nel suo curriculum vanta la militanza nella Mahavishnu Orchestra di John McLaughlin, Herbie Hancock, Gil Evans, Mick Jagger, Andy Summers”.

La formazione che lo accompagna

“In questo tour lo accompagnano Dave Weckl, considerato il batterista numero uno al mondo per la sua tecnica, la ricerca e lo sviluppo nelle aree di improvvisazione, il jazz e la fusion, e che vanta collaborizioni con Chick Corea, John Patitucci, Frank Gambale, Dave Grusin, Mike Stern, Lee Ritenour, Michel Camillo, Paul Simon, Art Garfunkel, Eric Marienthal, George Benson e Madonna. Jimmy Earl, bassista, compositore e produttore, il quale ha intrapreso da tempo un percorso del geniale all’avanguardia del basso elettrico collaborando con Gato Barbieri, Stanley Clarke, George Duke, Joe Sample, Freddy Hubbard, Ramsey Lewis, Frank Gambale, Eric Marienthal, Chick Corea, pat Metheny e Pino Daniele. Steve Weingart geniale tastierista noto per la sua militanza nella Dave Weckl Band, si è esibito con artisti del calibro di Chaka Khan, Steve Lukather, Frank Gambale, Simon Phillips, Victor Wooten”.

“Il costo dei biglietti è di 10 euro. Informazioni: Box Office Sardegna viale Regina Margherita 43, Cagliari, tel. 070 657428. Il CultureFestival è realizzato con il contributo di: Ministero della Cultura, Regione autonoma della Sardegna – Assessorato del Turismo, Comune di La Maddalena, Fondazione di Sardegna”.

