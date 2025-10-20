Il sindaco di Viddalba e l’accordo con Erg per il Parco eolico

Il Comune di Viddalba ha siglato una convenzione storica con la società ERG, proprietaria del parco eolico insistente sul territorio comunale. Assicurando al paese una compensazione ambientale di valore eccezionale. Il sindaco Giovanni Andrea Oggiano ha annunciato con orgoglio che l’accordo rappresenta il riconoscimento più alto mai raggiunto dal Comune in questo specifico ambito.

L’intesa raggiunta garantisce a Viddalba la percentuale massima prevista dalla normativa vigente in materia di compensazioni ambientali, un risultato che l’amministrazione definisce frutto di un “dialogo costruttivo e di una ferma determinazione nel tutelare gli interessi della nostra Comunità”.

Risorse per progetti ambientali e infrastrutture

Le risorse economiche derivanti dalla convenzione sono viste come una concreta opportunità per il territorio. L’impiego dei fondi è destinato ad avere ricadute positive su settori chiave come:

Progetti ambientali

Infrastrutture

Servizi a beneficio diretto dei cittadini

Il sindaco Oggiano

“Si tratta di un risultato importante,” ha sottolineato il sindaco Oggiano, evidenziando che i proventi finanzieranno interventi volti a migliorare la qualità della vita e l’ambiente del paese.

Nel comunicato ufficiale, l’amministrazione ha espresso gratitudine verso la Società ERG per la “disponibilità dimostrata” durante le trattative e per aver rispettato il “principio di equa corresponsabilità” nei confronti dei territori che ospitano impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche agli uffici comunali per la “collaborazione e l’impegno profuso” nel conseguimento di questo risultato che, di fatto, pone Viddalba come un esempio virtuoso nella negoziazione dei benefici territoriali legati alla transizione energetica.

La firma della convenzione segna un punto di svolta per Viddalba, capitalizzando la presenza del parco eolico in investimenti duraturi per la comunità locale.

