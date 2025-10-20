Turisti inglesi a spasso sulla Spiaggia Rosa: 300 euro a testa di sanzione

Sanzioni per due turisti inglesi sopresi sulla Spiaggia Rosa

La loro presenza sulla Spiaggia Rosa non è passata inosservata, la Guardia costiera ha sanzionato due turisti inglesi. Un diportista stamattina ha notato alcune persone davanti alla spiaggia più tutelata di Budelli e ha avvisato la Guardia costiera di La Maddalena. Sul posto è immediatamente arrivata una motovedetta e gli operatori hanno trovato due turisti inglesi in spiaggia. Avevano raggiunto l’arenile con un tender partito da una barca a noleggio.

I militari hanno fatto scattare la sanzione di 300 euro ciascuno per l’accesso non autorizzato alla spiaggia, dove vige un divieto assoluto, anche nel periodo invernale. “L’arenile di Cala di Roto – ricordano dalla Capitaneria di Porto -, conosciuto in tutto il mondo per la particolare colorazione rosata della sabbia – dovuta alla presenza di frammenti di corallo, conchiglie e microorganismi marini – è un ecosistema estremamente delicato. Per questo, da decenni, l’accesso alla spiaggia è interdetto, nell’ambito di un rigido regime di protezione volto a preservarne l’integrità. Anche il semplice calpestio può alterare un equilibrio naturale già fragile”.

“L’episodio odierno dimostra, ancora una volta, quanto sia fondamentale la collaborazione tra cittadini, operatori e istituzioni per garantire la salvaguardia dei luoghi più preziosi e vulnerabili del nostro patrimonio ambientale – si legge in una nota -. Chi viola le regole, oltre a mettere a rischio un bene collettivo, compie un gesto di mancanza di rispetto verso l’intera comunità che da anni si impegna per custodirlo”.

