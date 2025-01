Gli studenti della scuola media Pais di Olbia a Casa Sanremo

I ragazzi dell’indirizzo musicale della scuola media Ettore Pais di Olbia saranno a “Casa Sanremo Live Box” con i Bud Brothers. Selezionati dal Maestro Giovanni Budroni e preparati dal Maestro Gilan Capra .

“Il maestro Budroni, insegnante di musica storico presso la scuola, nonostante sia andato recentemente in pensione, ha accettato di collaborare anche quest’anno con la Pais, per dar vita ad un gruppo strumentale capace di valorizzare al meglio i piccoli talenti”.

“Ecco i nomi dei 5 ragazzi del gruppo della Pais: Luca Tribuzio Chitarra, Irene Foddis pianoforte, Zoè Fresi Chitarra, Mia Loriga Chitarra e Chiara Scintu Cajon. Da evidenziare, il grande impegno del prof. Gilan Capra, docente di percussioni presso la Pais, che sta svolgendo un ruolo fondamentale in questa preparazione, oltre naturalmente, alla disponibilità del dirigente scolastico Vito Gnazzo e del collegio dei docenti, che fin da subito hanno accolto l’iniziativa con entusiasmo ,visto il successo dello scorso anno, per offrire ai suoi studenti un’opportunità unica nel suo genere”.

“Ci saranno inoltre otto solisti provenienti dal Premio Vittorio Inzaina di Telti, accompagnati dal maestro Giovanni Budroni e dall’assessore teltese Matteo Sanna. Questi i nomi dei solisti : Carlotta Scanu, Mario Satta, Aurora Mura, Chiara Dessena, Julie Murrighile, Davide Caocci, Giovanna Tamponi e Sara Fedele. L’esperienza a Casa Sanremo sarà arricchita dalla partecipazione dei giovani artisti che potranno anche seguire importanti “masterclass” di alto livello musicale con grandi professionisti del settore. Ecco perché questa esperienza è considerata un vero e proprio viaggio di istruzione.

“Ma la novità assoluta di quest’anno è l’invito ufficiale da parte del Direttore Artistico Ciro Barbato ai Bud Brothers per un’esibizione al Palafiori. Sul Palco di Casa Sanremo live box , saranno quindi protagonisti quest’anno la coppia dei fratelli Giovanni e Giantore Budroni, accompagnati, per l’occasione , da Gilan Capra alle percussioni e da Pietro Tamponi al basso elettrico in una inedita formazione in acustico. Un’esibizione assolutamente imperdibile del quartetto di professionisti che porteranno sul palco un medley del grande Pino Daniele per ricordare il grande artista a dieci anni dalla sua scomparsa, portando direttamente le sue musica nel cuore pulsante della musica italiana: Casa Sanremo Live Box”.

“Un tributo al leggendario cantautore napoletano, reso possibile grazie alla collaborazione con Gruppo Eventi, il cui titolare, amico personale di Daniele, ha voluto fortemente i Bud Brothers come ospiti. Il progetto musicale dei Bud Brothers nasce dalla sintonia tra Giovanni e Giantore Budroni. Il duo si era riunito inizialmente per rendere omaggio a Pino D’Olbia e a Vittorio Inzaina, dando vita a una formazione composta dai sette musicisti con la quale affronteranno la stagione 2025 . In seguito è nato il progetto “I classici del ‘900″, in cui la band ha reinterpretato capolavori intramontabili , fino ai brani iconici di Pino Daniele”.

“La partenza per la città dei fiori è prevista per l’11 febbraio mentre le esibizioni saranno il 13 febbraio. Le dirette TV verranno trasmesse live in streaming su 50 piattaforme online, oltre che per radio . ma soprattutto sulla TV ufficiale di Casa Sanremo, che provvederà ad inserire tutte le giornate di musica su You Tube”.

