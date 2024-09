Olbia pensa già al Capodanno: Pinguini tattici nucleari al Molo Brin

Per Capodanno a Olbia il ritorno dei Pinguini tattici nucleari

Non solo Red Valley, i Pinguini tattici nucleari sono pronti a tornare a Olbia per il concertone di Capodanno 2025. Dopo le due esperienze a Ferragosto nel 2022 e 2023 il gruppo della Bergamasca dovrebbe scaldare il pubblico per il conto alla rovescia al Molo Brin. Il loro nome circolava da tempo e i segnali lanciati dall’assessore al Turismo Marco Balata sono una conferma.

Continua quindi la tradizione del concertone a Olbia, che cerca di guadagnare tempo sula “concorrenza”, lanciando il nome prima di Alghero. Lì sono avviate le procedure, ma non c’è ancora il nome del big di san Silvestro. Anche Sassari, con la nuova amministrazione Mascia, potrebbe calare un asso, ma Olbia si porta avanti. I Pinguini tattici nucleari si preparano alla stagione estiva negli stadi e quella di Olbia sarebbe l’unica occasione per vederli d’inverno. Un’eslclusiva che porterebbe pubblico anche dalla Penisola.

