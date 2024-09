Gianni Caria, scrittore e magistrato di Sassari, ha presentato alla Rassegna sul filo del discorso a Olbia la ristampa del suo libro “La Badante di Bucarest”. Un romanzo distopico, che mette il lettore davanti a una riflessione su come saremmo noi se fossimo “gli altri”, quasi a ricordare che i privilegi non durano in eterno.

