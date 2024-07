Cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana? Vediamo gli eventi in programma per sabato 20 e domenica 21 luglio.

Olbia ospita un convegno sulla longevità nella sede dell’Archivio Mario Cervo, sabato alle 21. Col termine di Zone Blu si indicano le aree mondiali popolate da ultracentenari. La prima ad essere scoperta, nel marzo 2000, è stata l’area montuosa della Sardegna grazie agli studi del Prof. Gianni Pes, gallurese, docente all’Università di Sassari che interverrà durante l’incontro. Per ulteriori informazioni potete consultare l’evento dedicato al https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/olbia-incontri-golfo-longevita-gallura/

Si sa, l’estate sarda è anche stagione di sagre e a Sant’Antonio di Gallura sabato 20 si terrà la sagra delle cozze di Priatu. L’evento, giunto alla dodicesima edizione, si svolgerà a Priatu e rientra negli appuntamenti dell’estate sant’antonese. Ad organizzare la serata il Comitato Giovani Priatesi. Link all’evento https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/sagra-cozze-sant-antonio-gallura/

Sempre in ambito di sagre anche Aglientu ne propone una: quella del maiale arrosto, organizzata dalla Pro Loco. L’evento avrà inizio alle 19 presso l’anfiteatro comunale. A seguire musica dal vivo.

Nell’ambito del vasto programma estivo di Loiri Porto San Paolo troviamo l’evento “Notte fra le stelle”, sabato 20, con musica, prodotti tipici e lotteria e domenica 21 “Mari e Monti”, evento enogastronomico in cui il comune di Loiri Porto San Paolo incontra il Comune di Monti con le sue eccellenze enogastronomiche e locali. Luogo dell’evento Piazza Tavolara. Per visionare il programma completo dell’estate di Loiri Porto San Paolo https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/estate-loiri-porto-san-paolo-programma/

Cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana? Speriamo di esservi stati utili e vi ricordiamo che potete restare aggiornati consultando il calendario della nostra sezione Eventi.

