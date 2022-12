Concerto di Natale della banda musicale di Olbia.

Questa sera, presso i locali della scuola civica di musica di Olbia in via Roma, 49, alle 18:30, si volgerà per la prima volta dopo una pausa di due anni per via del covid, il concerto di Natale della banda musicale di Olbia “Felicino Mibelli“.

Il direttore della banda Emiliano De Marco tiene particolarmente all’evento, il primo con la partecipazione del pubblico dopo la pandemia. “Il concerto è strutturato in una prima parte con brani “marciabili” – spiega De Marco – , tipici delle bande. Si passerà poi a una selezione di brani di musica leggera e infine a dei meedley con la partecipazione del tenore di Olbia Claudio Deledda e della soprano Rita Cugusi accompagnati dalla banda e anche da una chitarra elettrica e un basso nell’esecuzione di brani tipici del Natale“.

Ingresso gratuito, inizio dell’esibizione fissato per le ore 19:30.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui