Il nuovo singolo della cantante di Olbia.

Il 29 gennaio esce il singolo di Jessica Mazzoli. La cantante di Olbia ha annunciato la data del nuovo brano ieri pomeriggio sul suo profilo di Instagram. Il nuovo brano si chiama Mille Modi e annuncia una nuova veste inedita della ex gieffina.

Cambio di look e capelli biondi. La nuova immagine dell’artista è stata svelata nella copertina del singolo. Sul genere e il testo dell’inedito della cantante ex di Morgan non è invece trapelato niente. La carriera nello spettacolo della Mazzoli sembra di nuovo in ascesa, con il recente ruolo nei panni di attrice nel film La Lupa uscito lo scorso dicembre, dove la cantante ha avuto un ruolo da protagonista.

Una veste inedita quella nel cinema, che però non le ha fatto lasciare la sua vecchia strada, quella della musica. La ex Gieffina, infatti, sta portando avanti i suoi progetti musicali. Dopo il precedente singolo “Il tuo nome”, uscito recentemente, pare che l’artista stia lavorando molto freneticamente nella musica, tornando solo dopo 4 settimane dall’uscita del suo lavoro più recente dedicato a sua figlia Lara.

