Jessica Mazzoli attrice nel film La Lupa.

Jessica Mazzoli, ex gieffina di Olbia, diventa attrice protagonista del film la Lupa. La pellicola, tratta dall’omonimo racconto dello scrittore italiano Giovanni Verga, racconta, è stata riadattata e ambientata in Gallura.

La storia, come nell’omonimo romanzo, narra le vicende di una donna dai costumi sessuali troppo liberi per l’epoca, emancipazione che ha pagato con la propria vita. Il ruolo da protagonista è stato affidato alla showgirl di Olbia ed ex del cantante Morgan.

La storia è ambientata nell’Ottocento e nelle riprese si vede in lontananza l’isola di Tavolara. Si intuisce, quindi, sia stata girata anche Olbia e in altri comuni della Gallura come Alà dei Sardi e Loiri. Di Olbia è anche il produttore Stanis Ledda e le attrici Carolina Vinci e Gaia Piredda. Un film indipendente, diretto dal regista Michele Salimbeni, le cui riprese sono cominciate l’anno scorso e concluse in otto giorni. Ora la pellicola è in proiezione dal 6 al 28 dicembre, nella piattaforma Mymovies dalle 20.

