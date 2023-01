L’omaggio a Fabrizio De Andrè questo pomeriggio a Tempio.

Questo pomeriggio a Tempio si svolgeranno due eventi in omaggio alla memoria di Fabrizio De Andrè. Presso lo Spazio Faber alle 16 verrà inaugurata la mostra “Se non sono gigli...”, personale del pittore Pasquale Gesualdi, a cura di Giulia Malchiodi con testi di Graziella Porta. I dipinti, oli su tela di grande formato, sono ritratti evocati dai personaggi protagonisti di alcuni dei brani più noti della vastissima discografia di Fabrizio de André: da Rimini a Sally, da Via del campo al Pescatore, Bocca di Rosa, Amico fragile, il Gorilla e altri ancora. Le opere di Gesualdi, un percorso intimo ispirato all’umanità degli “ultimi” cantati dal poeta genovese, saranno visitabili fino alla fine del mese di gennaio.

A partire dalle ore 19, presso la Caffetteria della piazza in piazza Gallura, il locale che espone in permanenza cimeli e ricordi del grande cantautore genovese, aperitivo musicale con chitarra e voce di Mauro Manca. Da non perdere anche l’itinerario poetico dedicato a De André tra le vie dell’antico centro storico.

