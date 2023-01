Lo spettacolo dei delfini ripresi nei giorni scorsi a La Maddalena – Video

Il video dei delfini nei giorni scorsi a La Maddalena.

Nei giorni scorsi i delfini hanno dato spettacolo nelle acque dell’arcipelago di La Maddalena, per pochi fortunati. Ripresi da Gianpiero Carcangiu, hanno seguito la barca su cui viaggiava tra La Maddalena e l’isola di Santo Stefano.

I 4 delfini hanno a lungo “danzato” intorno alla barca, prima di ritirarsi nelle profondità delle acque dell’Arcipelago. Le immagini, diventate virali in pochi minuti, sono state salutate dai social network come “bellissimo regalo per festeggiare la befana”.

Non è facile, effettivamente, avvistare i delfini in inverno. Il cetaceo segue le correnti più calde, per mettersi al riparo dalle rigidità invernali. Ma le miti temperature di questo inverno hanno permesso lo spettacolo dei delfini anche nei primi giorni di gennaio 2023.

Per studiare le abitudini, in particolare quelle migratorie dei cetacei nel Mediterraneo, l’istituto di ricerca Tethys, in collaborazione con la Guardia Costiera e del FAI – Fondo Ambiente Italiano, ha lanciato la campagna “Cetacei, FAI attenzione!”. In particolare l’obiettivo della campagna consiste nell’ottenere segnalazioni sugli avvistamenti di cetacei nel Mediterraneo, inoltrando informazioni, foto o un video per comprovare la specie, data, ora e posizione, attraverso il sito www.cetaceifaiattenzione.it

