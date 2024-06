Una petizione perché Geppi Cucciari rimanga al festival di Tavolara

Via alla petizione “Vogliamo Geppi Cucciari al Tavolara film festival 2024!”

Dopo il David di Donatello Geppi Cucciari non condurrà neanche il festival di Tavolara e cresce il malcontento. Sulla piattaforma change.org arriva ora una piattaforma per chiedere che dopo il successo tv con Splendida Cornice l’artista sarda venga confermata. La sua presenza nell’area marina protetta di Tavolara è ormai un punto fisso del festival del cinema.

“A malincuore, estremo davvero, quest’anno non sarò a Tavolara per decisioni organizzative unilaterali. Per me è difficilissimo parlarne perché è un enorme dispiacere“. Così Geppi Cucciari spiegava nelle scorse settimane alla Nuova Sardegna.

“Dopo molti anni di una conduzione impeccabile, intelligente, spiritosa e talvolta pungente – si legge nella petizione – Geppi Cucciari è stata estromessa in modo unilaterale senza un’evidente e dichiarata ragione dalla conduzione del Tavolara film festival che viene ospitato agli inizi di luglio nell’area della marina protetta di Tavolara. Non si conoscono le motivazioni e la Geppi si è detta molto dispiaciuta per questa scelta unilaterale. Per questa ragione ti invitiamo a firmare questa petizione affinché gli organizzatori dell’associazione gli Argonauti guidata da Marco Navone tornino sui loro passi”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui