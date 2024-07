A Porto Rotondo le voci del Tell Thee Gospel Choir

Il 30 luglio alle ore 21.30 presso l’Anfiteatro Mario Ceroli a Porto Rotondo, le straordinarie voci del Tell Thee Gospel Choir. Dirette dalla m° Sandra Quidacciolu, si esibiranno, per la V edizione de “Il Miracolo del Gospel”, in uno spettacolo-evento intitolato “Babel, la Torre di Babele”. Lo spettacolo si inserisce nell’ambito del progetto “Eleos”, che il coro porta avanti da diversi anni all’interno della casa di reclusione “Paolo Pittalis” di Nuchis per promuovere la riabilitazione e l’integrazione dei detenuti attraverso la musica e il canto corale.

L’evento “Babel – La Torre di Babele” sarà un viaggio musicale, un percorso che esplorerà i temi della comunicazione, dell’unità e della diversità culturale, ispirato alla famosa vicenda biblica. L’appello “Se vuoi essere capito, ascolta” ci fa comprendere come il dialogo e la comprensione reciproca possano diventare chiavi per abbattere le barriere che ci separano, siano esse culturali, sociali o personali.

Il Tell Thee Gospel Choir, noto per la sua energia e passione, si esibirà in un repertorio ricco di melodie coinvolgenti e testi che toccano il cuore. La serata non sarà solo un’occasione per ascoltare buona musica, brani Gospel tradizionali e moderni, ma anche un momento di riflessione su come la musica possa fungere da ponte tra le diverse esperienze di vita, promuovendo un messaggio di speranza e unità.

’anfiteatro Mario Ceroli, con il suo incantevole contesto, offrirà una cornice magica per questa straordinaria performance. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per comprendere il valore della musica come strumento di gioia e partecipazione ma anche di cambiamento e di reinserimento sociale. Un’esperienza imperdibile per gli amanti della musica e per chi crede nel suo potere trasformativo.

