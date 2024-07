Sei ettari in fiamme tra Arzachena e San Pantaleo

Un incendio è divampato in serata nelle campagne tra Arzachena e San Pantaleo: sei ettari distrutti dalle fiamme. Intorno alle 17 i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti in via Ussaglia, poco dopo l’incrocio con la Provinciale 73 nelle campagne tra Arzachena e San Pantaleo, per un incendio di vegetazione. Il rapido intervento della squadra ha evitato che le fiamme si propagassero alle abitazioni circostanti. Non si segnalano feriti.

La squadra dei vigili del fuoco di Arzachena ha operato assieme a un elicottero dell’antincendio regionale, Corpo forestale, Protezione civile e alcune unità dell’antincendio del Consorzio Costa Smeralda. In totale sono stati sei gli ettari distrutti dalle fiamme.

