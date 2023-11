A Santa Teresa la rassegna Visioni sarde

Santa Teresa Gallura ha riservato due serate a Visioni Sarde, gli incontri con il cinema sardo di qualità alle 17 del 27 e 30 novembre. Appuntamento negli spazi della Medioteca Comunale in via del Porto 47.

Questo il programma per il 27 novembre:

12 APRILE di Antonello Deidda. Un affascinante viaggio nel futuro dal 1970 al 2020. Dallo scudetto del Cagliari al lockdown della pandemia;

Giovedì 30 novembre saranno proiettati:

MAMMARRANCA di Francesco Piras. Nella periferia di Cagliari due bambini trovano in modo rocambolesco un biglietto di un gioco a premi;

Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria.

Prosegue così senza soste il tour della rassegna pilotata dalla Cineteca di Bologna e da Sardegna Film Commission con la collaborazione del Circolo “A. Gramsci” di Torino e dell’Associazione bolognese “Visioni da Ichnussa

