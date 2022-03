L’app per confrontare i prezzi del carburante.

Il caro carburante, diesel e benzina, preoccupa anche i consumatori della Gallura che stanno cercando, anche in rete, soluzioni veloci per risparmiare i propri soldi e non essere costretti a parcheggiare la propria auto.

Da settimane ormai il prezzo è salito alle stelle, a causa dello scoppio della guerra in Ucraina, costi che superano ormai i 2 euro al litro, dove ormai resta difficile risparmiare pensando di optare per il self-service. Gli importi variano di poco. Una soluzione, tuttavia, c’è, ovvero quella delle applicazioni che permettono di confrontare i prezzi del carburante venduto dai distributori locali.

Qualche consiglio sulle app.

Le app da installare sul proprio smartphone sono disparate e disponibili per tutti i sistemi operativi, fornendo persino il prezzo in tempo reale. Una di queste è Prezzo Benzina, disponibile sia per Android e iOS, dove si può trovare la lista delle stazioni di rifornimento con i relativi prezzi aggiornati in tempo reale. Un altra è Fuel Flash, è disponibile solo per Android e mostra gli importi di oltre 60mila distributori di diversi paesi europei.

Un’altra è Fuelio, un’applicazione disponibile sia per chi ha l’iPhone, sia per chi ha dispositivi Android, attraverso l’interazione con Google Maps, Drive e Dropbox, provvede a a monitorare il chilometraggio, i consumi e i prezzi del carburante, tenendo da promemoria tutti i prezzi. Innovativa è Ecomotori, che mappa i distributori di metano e GPL oltre alle colonnine elettriche, segnalando i prezzi più economici. L’app è disponibile per entrambi i sistemi operativi.

Altrettanto completa è BenzinLitre, disponibile soltanto per Android, mostra gli importi più convenienti di GPL, benzina, diesel, metano e elettrico. Gaspal, disponibile per entrambi gli sviluppatori, guida nella navigazione verso il distributore più vicino o quello scelto, monitorando anche spese per rifornire l’auto.