Il blocco del mega yacht.

L’enorme yacht “SY A”, che tante volte è stato avvistato in Costa Smeralda, è stato congelato da un provvedimento dalla Guardia di Finanza di Trieste nell’ambito delle misure prese nei confronti di magnati russi inseriti nella lista nera dell’Unione Europea.

In Gallura lo yacht a vela più grande del mondo, di proprietà dell’oligarca russo Andrey Igorevich Melnichenko, ha sempre stupito per la sua maestosità e le sue particolarità. Lungo 142,8 metri per oltre 12.600 tonnellate di stazza, il suo valore si aggira intorno ai 530 milioni di euro.

Progettato dall’archistar francese Philippe Starck, fino a qualche giorno fa poteva viaggiare utilizzando le sue vele oppure grazie ai suoi motori diesel ed elettrici. Al suo interno anche un osservatorio subacqueo, una grande piscina e un ponte su cui possono atterrare gli elicotteri.