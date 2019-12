Approvato il programma di sviluppo turistico.

Come si sa, negli ultimi anni l’Aspo ha cambiato pelle. Dalla gestione dei mezzi pubblici, la società in house del Comune di Olbia ha allargato la sua gamma di servizi passando dal verde fino alla promozione turistica e al coinvolgimento con la nascente Università in centro storico. Sulla base di questa nuova vocazione, l’amministrazione guidata dal sindaco Settimo Nizzi aveva assegnato alla società il programma di sviluppo turistico per il biennio 2018-2019.

Un pacchetto articolato d’interventi che hanno riguardato dall’organizzazione dei mercatini di Natale dello scorso anno al nuovo mercato settimanale di Porto Romano allo sviluppo del marchio Hello Olbia. Attività che “hanno avuto come obiettivo ultimo la creazione di un modello di city brand che supporti e attivi la promozione del territorio, la valorizzazione delle aree urbane, la capacità di offrire dei periodi con connotati riconoscibili per originalità e frequenza, che sappia veicolare aspetti vincenti quali le tradizioni autentiche, i paesaggi, l’abbinamento sapori e cultura”, scrive il presidente di Aspo Massimo Putzu.

Sulla base del lavoro svolto e del contratto di servizio, il Comune ha, quindi, recentemente approvato la relazione conclusiva presentata da Aspo e predisposto la liquidazione alla società di un assegno da 183mila euro.

