L’autonoleggio di Olbia Mida Rent.

Il covid ha messo a dura prova molte imprese della Gallura, ma alcune hanno scelto di continuare ad investire e scommettere sul futuro. Tra queste c’è la Mida Rent, agenzia di autonoleggio situata all’aeroporto di Olbia, che negli anni è riuscita a crescere passo dopo passo. Grazie alla collaborazione positiva instaurata con gli operatori turistici, ma anche grazie alla determinazione e alla passione per il mondo dei motori del suo titolare Andrea Marcias.

Negli anni l’autonoleggio ha investito sia nel nuovo parco mezzi, che sul personale e sul metodo di prenotazione. Una scelta che ha permesso a Mida Rent di crescere, arrivando ad aprire i nuovi punti ad Alghero e Cagliari. “L’anno si è chiuso con alti e bassi – ha raccontato l’imprenditore -. È arrivata la pandemia e le risorse finanziarie erano quasi a zero. Abbiamo avuto un unico aiuto di 25 mila del famoso decreto liquidità”.

Ma non si è perso d’animo. E dalla pandemia sono emerse le prime opportunità, che gli hanno permesso di rilevare il ramo d’azienda di una società piemontese, che opera come noleggio a breve termine su Alghero, Olbia e Cagliari. Una decisione che gli ha permesso così di confermare il personale e di guardare con ottimismo al 2021. “La stagione estiva è stata breve ma intensa e i numeri hanno premiato il nostro coraggio. Abbiamo deciso di non mollare e di investire ancora sulla nostra attività e sulla nostra squadra”, ha concluso Marcias.

