Le aziende puntano sull’online: i vantaggi e le caratteristiche dei server dedicati

Con la pandemia molte imprese, sia di piccole che di grandi dimensioni, hanno dovuto correre ai ripari, in questi mesi, potenziando, e in alcuni casi addirittura creando da zero il proprio negozio online per poter garantire il servizio ai propri clienti. Dalla piccola realtà alla grande impresa in moltissimi casi internet ha salvato, infatti, la vita di tantissime attività commerciali o almeno è riuscito a limitare i danni nei difficilissimi mesi della pandemia.

Cosí parlare di hosting, velocità del sito web e di e-commerce in Italia è diventato sempre più comune anche tra i non addetti ai lavori e avere un server dedicato dove ospitare il proprio sito o condividere il lavoro con i colleghi che si trovano in smart working ha assunto per tutti un valore importantissimo.

Per questo ora più che mai, quando si cercano la massima velocità e prestazioni elevate, la scelta non può che ricadere su server dedicati, che solitamente viene preso direttamente a noleggio da parte del cliente. A differenza degli hosting condivisi che vengono utilizzati da più utenti, infatti, i server dedicati si occupano esclusivamente delle richieste di un singolo cliente. E in questo caso i vantaggi che ne derivano sono molti.

I vantaggi di un server dedicato.

Anche se all’inizio molte realtà optano per mettere il proprio sito su un hosting condiviso, con l’aumentare del traffico, ovvero degli utenti che si collegano al proprio sito web, diventa quasi obbligatorio avere un server dedicato. Quest’ultimo, come abbiamo anticipato, offre il vantaggio di una maggiore sicurezza, in quanto il server viene utilizzato da un solo cliente, che ne ha l’accesso ed è libero di lavorarci per far crescere il proprio sito. L’accesso esclusivo al server ha anche un ulteriore vantaggio. Permette, infatti, anche di avere tutte le risorse disponibili e gestire quindi un traffico maggiore, senza il rischio che le prestazioni vengano rallentate dagli utenti degli altri siti internet. Infine, va ricordato che un server dedicato offre anche la possibilità di essere personalizzato in base alle proprie esigenze: aumentando la velocità, la capacità di storage e ottimizzando al meglio quindi il tempo di caricamento delle tue pagine web.

I tipi di server dedicati.

Tra i server dedicati italia che stanno avendo grande successo ci sono sicuramente quelli di OVHcloud, una realtà internazionale, che offre vari tipi di servizi, con diverse funzionalità e a prezzi accessibili secondo le esigenze di ognuno, da quelle basilari alle grandi infrastrutture avanzate. Affidarsi a realtà strutturate e con un profilo internazionale come OVHcloud è sicuramente un vantaggio, perchè consente di avere accesso alle stesse prestazioni delle infrastrutture di cui devono disporre i grandi siti web, spesso ad un costo inferiore.

I server dedicati OVHcloud Rise.

I server dedicati della gamma Rise sono quelli più accessibili tra le offerte proposte da OVHcloud e offrono prestazioni che si adattano alla maggior parte dell’utenza media che ha bisogno solo di un singolo server. A favore di questa soluzione c’è sicuramente l’ottimo rapporto qualità prezzo, una protezione garantita ed una configurazione che garantisce un’ottimizzazione semplice e adeguata alle esigenze standard. Questo tipo di soluzioni sono infatti usate per l’hosting di siti web, lo streaming e anche dalle aziende.

I server dedicati OVHcloud Advanced.

Uno scalino sopra nelle prestazioni possiamo trovare i server dedicati Advanced, pensati ai bisogni delle piccole imprese che intendono sviluppare un’infrastruttura o un sito web di e-commerce. Di base, questi server OVHcloud offrono una banda passante illimitata pubblica a partire da un 1Gbps e privata da 100Mbps. Una buona soluzione intermedia che per chi lo volesse può essere ulteriormente personalizzata e migliorata per garantire un’esperienza ottimale, che si traduce in tempi di risposta, velocità di navigazione e maggior servizio.

I server dedicati OVHcloud Infrastructure.

Per le aziende più grandi, quelle in rapida crescita o che intendono puntare in maniera importante sul mondo dell’online, la soluzione giusta è rappresentata dalla gamma di server dedicati che hanno il nome di Infrastructure di OVHcloud. Questo tipo di soluzione si dimostra ottimale anche per le Università e le aziende tecnologiche offrono capacità avanzate che permettono di adattarsi alla crescita dell’impresa con opzione aggiuntive per quanto riguarda la velocità e lo storage, senza dimenticare la sicurezza, prerogativa di fondamentale importanza e mai messa in secondo piano da OVHcloud.

I server dedicati OVHcloud Storage.

I server dedicati della gamma Storage sono l’ideale per chi ha bisogno di immagazzinare una grandissima quantità di dati. Sono dotati di uno spazio di archiviazione fino a 504 terabyte e offrono anche una rete privata estremamente sicura che permette la connessione con gli altri prodotti di OVHcloud.

I server dedicati OVHcloud High Grade.

Per chi ha bisogno, invece, delle massime prestazioni la linea High Grade è quella che fa proprio al caso suo. Sono i server più potenti, pensati per le grandi aziende che hanno bisogno di prestazioni di primissimo livello e riescono a gestire anche i carichi di lavoro più critici. L’elevata potenza di calcolo, abbinata ad una rete ad alta velocità permette a questi server di sopportare anche le infrastrutture più complesse.

I server dedicati OVHcloud Game

Nati dall’esperienza di OVHcloud maturata con i maggiori videogiochi online, questi server dedicati sono stati studiati specificatamente per i progettisti di videogame e per offrire agli utenti un’esperienza di gaming ottimale e di altissimo livello. Dotati di un sistema di sicurezza veramente leader sul mercato il vantaggio di questi server è dato anche da una bassissima latenza, fondamentale per le prestazioni dei videogiochi. I data center sono, infatti, moltissimi e questo offre la possibilità all’utente di connettersi a quello più vicino migliorando l’esperienza per una risposta ai comandi immediata.

Le soluzioni dei server sono tante ed ognuna adattabile alle proprie esigenze. Se state valutando di passare da un server condiviso ad uno dedicato o di cambiare il vostro data center, il consiglio è di verificare le proprie necessità e di scegliere una soluzione, che possa essere man mano implementabile, con la crescita del sito web o del progetto. Oltre al costo per il server, è importante tenere in considerazione le prestazioni, la stabilità e la sicurezza, che rappresentano i veri valori aggiunti di un data center e possono determinare anche il successo o l’insuccesso della propria iniziativa.



