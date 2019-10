Le misure disposte dalla Regione per le cooperative.

Esprime una moderata soddisfazione il presidente del Territoriale Gallura di A.G.C.I., Michele Fiori, dall’analisi delle graduatorie dei principali strumenti finanziari della Regione Sardegna a favore delle imprese cooperative sarde, misure che portano una boccata d’ossigeno in un contesto di aziende strette fra riduzione della fiscalità di vantaggio e mercato degli appalti al ribasso.

L’attenzione di Michele Fiori e del direttore Filippo Sanna, curatore dello sportello di assistenza e promozione e relative istruttorie, si è soffermata sui dati delle imprese della Gallura rilevando esiti apprezzabili.

Fiori, nell’esprimere apprezzamento per la buona partecipazione da parte delle cooperative evidenzia anche una criticità della procedura. “Le nostre associate esprimono molta perplessità per un aspetto: nel caso delle sociali tipo B, sono risultate ammissibili le domande presentate per via telematica pervenute nei primi 7 secondi di apertura della piattaforma. Passi il click day, però qui si va molto oltre”, dice Fiori.

Il direttore Sanna, invece, sottolinea l’importanza di un’ottimale gestione amministrativa delle imprese ammesse: “È importante presentarsi con un verbale di Revisione che evidenzi un percorso netto relativamente a tutti gli adempimenti fiscali e mutualistici”.

(Visited 46 times, 59 visits today)