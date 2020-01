Il bilancio 2019 del Consorzio Costa Smeralda.

Un bilancio nettamente positivo quello del 2019 per il Consorzio Costa Smeralda. Sono stati 106 i milioni di fatturato e ben 31 i milioni di utile operativo. Numeri in crescita per le camere vendute con un incremento del 4 per cento rispetto al 2018 e riflessi nettamente positivi per l’indotto di Arzachena e dell’intera Sardegna. Il sistema Costa Smeralda, infatti, ha prodotto 25 milioni di spese in forniture provenienti dalle aziende locali. Positivo anche l’impatto occupazionale che ha registrato 1056 dipendenti, di cui l’83 per cento sardi.

“La Costa Smeralda crescerà grazie alla riqualificazione del patrimonio immobiliare e all’innovazione dei servizi e il piano di investimenti da 120 milioni sarà completato entro il 2023 – ha dichiarato al quotidiano l’Unione Sarda Mario Ferraro, amministratore delegato di Smeralda Holding –. Con i nuovi centri benessere, le palestre, i ristoranti di alta gamma e la commercializzazione mirata dell’offerta, la Costa Smeralda e la Sardegna potrebbero fare concorrenze ad altre destinazioni del Mediterraneo che hanno stagioni turistiche più lunghe”.

(Visited 172 times, 172 visits today)