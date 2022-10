Bitcoin, come acquistarli in sicurezza e dove comprarli: i consigli

La domanda di Bitcoin è sempre più alta, perché sempre più persone nel mondo si affidano alle criptovalute sia per precisa volontà di risparmiare che per acquistare e vendere beni, pagando però con una moneta virtuale.

Criptovalute, dove acquistarle?

Ed è proprio a causa del numero sempre più elevato di richieste che sono sempre di più i siti che permettono di acquistare e vendere cripovalute, di avere un portafoglio online per le proprie valute digitali. Ma come acquistare, per esempio, dei Bitcoin in sicurezza? Dove farlo?

Tra le piattaforme più autorevoli, sicure e utilizzate, quindi in grado di garantire un buon numero di scambi, c’è Coinbase, su comprarebitcoin.com hanno realizzato una guida che ti invitiamo a leggere: Coinbase recensioni che spiega nei dettagli le caratteristiche di quello che è indubbiamente uno degli Exchange maggiormente utilizzati dagli utenti della rete.

Qui gli utenti possono vendere, comprare ed effettuare transazioni. Disponibile in oltre 100 Paesi, Coinbase è attivo da 10 anni ed offre agli utenti un servizio “facile da utilizzare”.

Coinbase, le caratteristiche principali

Tra le caratteristiche maggiormente apprezzate, l’affidabilità e la sicurezza: la funzione Secure Enclave è per esempio una misura efficace. Che permette di proteggere le valute grazie all’autenticazione biometrica. Vi sono poi le opzioni di autenticazione come 2FA, quella via Sms, Pin e Google Authenticator. Oltre a questa questione, particolarmente apprezzata anche le tante criptovalute supportate e l’applicazione mobile, che rende il processo intuitivo. Non è quindi un caso che siano oltre 20 milioni gli utenti che hanno deciso di affidarsi ai servizi della piattaforma

Su Coinbase, come spiegato da www.comprarebitcoin.com, le Commission sono leggermente più alte rispetto alla concorrenza: una condizione determinata però dal servizio di eccellenza garantito dall’Exchange. Coinbase rimane comunque uno strumento consigliato, soprattutto per chi dovesse approcciare e muovere i primi passi nel mondo delle criptovalute..

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui