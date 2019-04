Aumento previsto per il 2019.

L’aumento dell’Iva e delle accise pare sia confermato dal ministro dell’Economia, Giovanni Tria per l’anno 2019. Se scatteranno per davvero le clausole di salvaguardia e le aliquote Iva saranno ritoccate al rialzo, i prezzi di una moltitudine di beni di largo consumo subiranno un aumento con conseguente stangata per le nostre tasche.

Il caffè al bar potrebbe passare da 1 euro a 1,10 centesimi, il cappuccino potrebbe raggiungere 1,70 centesimi a Olbia e in tutta la Gallura. Un’impennata dei prezzi che non fa certamente piacere ai consumatori dell’amata bevanda al bar.

Questo perché verranno toccati i prezzi solo di alcuni beni, secondo i calcoli effettuati dal Codacons, con l’Iva ridotta che dal 10% passerà al 13% e di quella ordinaria dal 22% al 26,5%. Una semplice pizza Margherita seduti in pizzeria potrebbe arrivare a 7 euro. Così come avranno degli aumenti la bolletta del gas e la bolletta della luce.

(Visited 168 times, 180 visits today)