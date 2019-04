Una piccola tregua per i passeggeri.

Forse una buona notizia e solo temporanea. Alitalia e Air Italy pare abbiano proposto di gestire insieme i voli da Olbia per Roma e Milano fino a Pasqua e non oltre per adesso. Questo è quello che emergerebbe dal vertice convocato, questa mattina, dal sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Armando Siri, con il governatore della Sardegna Christian Solinas.

Questa decisione non metterebbe di certo fine alle polemiche e al caos voli da e per Olbia. Air Italy ha comunque sottolineato di non essere in grado di condividere le rotte da Olbia con Alitalia, in quanto non è una proposta in grado di risolvere lo squilibrio tariffario che è stato creato sui tre aeroporti di Olbia, Alghero e Cagliari.

Una soluzione pare temporanea fino a domenica di Pasqua. Oggi Alitalia ha comunque debuttato con i voli tra Olbia e Roma Fiumicino, mentre Air Italy ha garantito i collegamenti con Malpensa. Se non si troverà nessun accordo con la compagnia aerea Air Italy ci sono a rischio 500 posti di lavoro e la base della compagnia a Olbia.

