Passeggeri in attesa dei treni da e per Olbia e Cagliari.

Caos nelle diverse stazioni sarde, dove si segnalano notevoli ritardi dei treni, in partenza e in arrivo. Sembrerebbe che all’origine ci sia un guasto alla rete ferroviaria.

Numerosi sono i disagi, dove a Olbia e Cagliari si stanno segnalando ritardi anche di 20 e di 45 minuti, per i treni sia in partenza e in arrivo. Questa situazione sta causando non pochi disagi tra i passeggeri, pendolari e non.

