Il contributo per l’alluvione per le imprese.

Sboccati i fondi per le micro e piccole imprese colpite dall’alluvione del 2013. Il ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato, nei giorni scorsi, la circolare con cui vengono destinati alle aziende sotto i 50 dipendenti o con fatturato inferiore a 2 milioni fondi pari a 4,9 milioni di euro i danni subiti durante la tragica alluvione del 2013.

In Gallura possono fare domanda le micro e piccole imprese che hanno sede nei comuni di Alà dei Sardi, Arzachena, Berchidda, Buddusò, Budoni, Loiri Porto San Paolo, Monti, Olbia, Padru, Sant’Antonio di Gallura, Telti

Le agevolazioni possono essere per ogni azienda massimo di 200 mila euro e, nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, di 100 mila euro. Le domande possono essere presentate dalle ore 12 del 17 marzo 2020 alle ore 12 del 21 aprile 2020. Le agevolazioni sono state concesse con la legge che istituisce la zona franca per le aree alluvionate.

(Visited 70 times, 80 visits today)