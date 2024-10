Le cooperative verso l’assemblea congressuale interprovinciale Gallura e Nuoro

Con l’ultimo Direttivo Interprovinciale Gallura Nuoro – lo scorso 3 ottobre – il presidente Michele Fiori e i consiglieri del Territoriale di AGCI hanno fissato le tappe del percorso di avvicinamento all’importante appuntamento dei cooperatori e delle cooperatrici del Nord Est della Sardegna: il 30 novembre si celebrerà la Prima Assemblea Congressuale per il nuovo Territoriale, riconosciuto nel 2021 dalla AGCI nazionale.

I lavori del Consiglio Direttivo, espressione delle oltre 70 cooperative aderenti (dato al 31.12.23), hanno espresso la volontà di chiamare a confronto la propria base associativa a discutere su tematiche quali: politiche di governance territoriale, economia sociale del Terzo settore, ambiente ed energie rinnovabili, benessere e welfare, solo per citarne alcuni.

Alla importante assise saranno invitate e presenzieranno le principali cariche istituzionali di AGCI, dal presidente nazionale Giovanni Schiavone a quello di AGCI Sardegna, Giovanni Loi; fra gli ospiti, ad ascoltare i cooperatori e le cooperatrici, e a dare risposte sui temi caldi: rappresentanti della Regione, delle Provincie, delle Istituzioni e delle comunità locali.

Fra gli appuntamenti a corollario dell’assise cooperativa anche la presentazione dei principali strumenti finanziari, di ricerca e sviluppo del sistema AGCI: General Fond, FonCoop, Consorzio Ruini, AGC Formazione, CFI, General Mutua ,con importanti aggiornamenti sulle linee di sviluppo a supporto delle imprese e dei loro soci.

Fra le più recenti attività dell’Associazione l’incremento delle revisioni ai sensi del DLGS 2 agosto 2002, n. 220 che disciplina le norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e stabilisce che questa attività di controllo viene esercitata in via generale dal competente Ministero dello Sviluppo Economico tramite revisioni cooperative; servizio essenziale per la verifica del buon andamento mutualistico e utile a beneficiare delle principali risorse messe a bando dalla Regione Sarda: L.R. n.5/57 (potenziamento economico) e della L.R. n.16/97 (Contributi in conto occupazione), leggi per le quali l’AGCI fornisce una specifica assistenza informativa.

A coronare il grande impegno del Territoriale Gallura Nuoro la recente nomina – da parte di AGCI Sardegna – all’interno di due organismi regionali, Antonio Noli (membro del Direttivo) e Filippo Sanna, direttore dell’Associazione, all’interno del CMPR Comitato Misto Paritetico Regionale (composto dalle Organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, FISASCAT CISL, UIL FPL, UILTuCS e le Associazioni cooperativistiche CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETA’, LEGACOOPSOCIALI, AGCI IMPRESE SOCIALI della Sardegna) e dell’Osservatorio regionale sugli appalti e accreditamenti, costituito dagli stessi soggetti di cui sopra.

In prospettiva l’Associazione Interprovinciale guidata da Michele Fiori si pone l’obiettivo di intensificare il dialogo con i rappresentanti della nuova Giunta e del Consiglio Regionale, proseguendo un impegno, mai interrotto, in rappresentanza e difesa di una realtà sociale ed economica capillarmente presente con servizi e attività sul territorio del Nord Est della Sardegna.

