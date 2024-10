Da San Teodoro agli Usa, al via le riprese del nuovo film di Vassallo

Il documentario The Lunch dalla casa di produzione a San Teodoro tratta delle presidenziali Usa.

Da San Teodoro agli Usa: il nuovo documentario “The Lunch” sull’ultimo mese della campagna presidenziale della White Box Studio di Gianluca Vassallo esplora i volti e le storie degli elettori americani. Le riprese si terranno fino al 5 novembre in dieci stati americani, partendo da New York e attraversando il Midwest, fino al North Dakota.

Il regista napoletano, già autore dei documentari Volevo solo sapere come stai, codiretto con Francesco Mannironi (2020), e James vs Wines (2021) e del mediometraggio Libertà (2020), ci porta in un viaggio tra le varie anime degli Stati Uniti, mescolando scene di vita quotidiana, tra hamburger e birra, alla ricerca del “sogno democratico”.

Due storie parallele si intrecciano: da un lato, una serie di micro-storie che riflettono la complessità di un paese polarizzato; dall’altro, la vicenda di Jesus, un cuoco messicano, che ogni giorno prepara il pranzo a Jack, un elettore trumpiano, in un tipico ristorante di famiglia americano.

Attraverso queste due linee narrative, il film offre un ritratto sincero e variegato dell’America contemporanea, attraversando le sue tensioni politiche e sociali. The Lunch, prodotto da White Box Studio in collaborazione con The Curiosity Cabinet, sarà il terzo lungometraggio di Vassallo, dopo Il Posto e La Sedia, e promette di raccontare un’America autentica e complessa, dalle metropoli alle zone rurali più isolate.

