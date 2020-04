L’analisi della Fondazione Nazionale Commercialisti.

L’emergenza coronavirus sta impattando in maniera considerevole sui bilanci delle imprese italiane. L’impatto è dovuto sia al calo della domanda che ha colpito alcuni settori ancora prima che scattasse l’emergenza in Italia, come il settore turistico, sia al blocco delle attività imposto per decreto.

Secondo lo studio della Fondazione Nazionale Commercialisti, in Italia prevedendo due mesi di lockdown ed una graduale ma non del tutto completa ripresa delle attività nei mesi successivi, è stato possibile stimare una perdita di fatturato, per le sole Srl del settore Ristoranti e alberghi, 72.748 società, di 16,7 miliardi di euro, pari ad un calo, rispetto al 2019, del 44,1%. In particolare, il comparto della ricettività alberghiera è colpito da un calo di 7,9 miliardi di euro, pari a -53,8%, mentre il comparto della ristorazione è colpito dal un calo di 8,8 miliardi di euro pari a -37,9%.

Per quanto riguarda la Sardegna la previsione è di un calo del fatturato nel settore turismo (tra alloggi e ristorazione) di oltre 514 milioni di euro con una perdita di 325 milioni di euro nel settore alberghiero e quasi 189 milioni di euro nel settore della ristorazione.

REGIONE ALLOGGIO RISTORAZIONE TOTALE Piemonte -230.961 -427.997 -658.958 Valle d’Aosta -47.715 -10.057 -57.772 Lombardia -1.398.673 -2.137.028 -3.535.701 Trentino-Alto Adige -672.075 -127.016 -799.091 Veneto -906.550 -718.292 -1.624.842 Friuli-Venezia Giulia -115.633 -139.765 -255.398 Liguria -150.794 -142.885 -293.679 Emilia-Romagna -548.676 -655.877 -1.204.553 Toscana -743.482 -638.249 -1.381.731 Umbria -73.366 -96.628 -169.994 Marche -116.382 -153.122 -269.504 Lazio -1.221.874 -1.472.042 -2.693.916 Abruzzo -83.887 -176.072 -259.959 Molise -13.080 -16.831 -29.911 Campania -527.011 -724.818 -1.251.829 Puglia -288.611 -418.570 -707.181 Basilicata -39.409 -35.246 -74.655 Calabria -108.944 -123.499 -232.443 Sicilia -265.647 -389.752 -655.399 Sardegna -325.956 -188.259 -514.215 Tutti -7.878.726 -8.792.005 -16.670.731

