Il corso di animazione in 2D.

I cartoni animati, i fumetti e l’illustrazione sono da sempre passioni che ti piacerebbe trasformare in un lavoro? Da oggi parte una nuova imperdibile occasione in Sardegna con il primo corso in animazione 2D organizzato dalla Fondazione Sardegna Film Commission grazie al sostegno dell’Assessorato regionale al Bilancio e al Centro Regionale di Programmazione, un corso destinato a coloro che hanno il desiderio di trasformare la propria passione per il disegno e l’animazione in lavoro.

É stato pubblicato l’avviso pubblico per la partecipazione al corso gratuito di alta specializzazione per “Tecnico di animazione 2d su piattaforma Toon Boom”, destinato a 15 partecipanti che – al termine del corso residenziale full time di 3 mesi – otterranno la certificazione professionale internazionale “Working Knowledge of the Toon Boom Harmony Premium and Storyboard Pro”

Il corso è la prima azione di alta formazione professionale del progetto NAS – Nuova Animazione in Sardegna, grazie al quale sta nascendo un laboratorio di produzione e formazione permanente che da Cagliari coinvolgerà tutta l’isola, dove chi sarà formato sarà impiegato nei progetti di animazione per il cinema o la serialità che verranno interamente realizzati in Sardegna.

Il corso è gratuito e si terrà interamente in lingua inglese: per partecipare alla selezione è quindi necessario autocertificare una competenza linguistica non inferiore al B1. Non ci sono limiti di età o di residenza, non sono richiesti titoli particolari o esperienze pregresse: basta un diploma di scuola media superiore, inviare il proprio portfolio artistico e una lettera motivazionale entro le ore 10:00 del 10 ottobre all’indirizzo: filmcommission@pec.regione.sardegna.it.

