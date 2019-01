Il corso gratuito che aiuta i giovani della Gallura a mettersi in proprio

I requisiti e l’iscrizione.

E’ stato pubblicato l’avviso per il progetto AG.A.P.E.(Agrifood, Ambiente e Pecorsi Ecosostenibili) che prevede un percorso di formazione per aspiranti imprenditori residenti nei comuni del Gal Alta Gallura – Gallura.

Il percorso è completamente gratuito e rientra nell’ambito della Green & Blue economy – POR FSE 2014-2020 Regione Autonoma Della Sardegna. Il progetto è organizzato dall’Agenzia Formativa Iefca e il Gal Alta Gallura – Gallura, e si pone l’obiettivo di formare potenziali figure imprenditoriali in settori trainanti come Agrifood e Turismo dei beni culturali e ambientali.

I corsi vedranno impegnati 60 allievi, di cui almeno 27 donne, che al termine del corso acquisiranno la certificazione delle competenze con il profilo di Tecnico del Marketing del RRPQ. Le edizioni dei corsi saranno 3, e si svolgeranno a Tempio Pausania (2 edizioni) e Berchidda (1 edizione)

Ogni singolo corso sarà composto di 20 alunni ed avrà una durata di 180 ore, in cui gli allievi impareranno materie delicate come la gestione d’azienda, l’inglese commerciale e prenderanno confidenza con l’utilizzo dell’e-commerce, quest’ultimo visto come uno strumento indispensabile nel mercato attuale.

Il valore aggiunto, di questo percorso imprenditoriale, è l’introduzione dell’assistenza tecnica individuale. In sintesi un esperto verrà affiancato ad ogni alunno, per un totale di 60 ore, per rendere più agevole la strada verso l’eventuale creazione d’impresa.

I destinatari ed i requisiti per accedere al percorso formativo:

avere compiuto il 18° anno di età;

essere residenti in uno dei Comuni appartenenti al GAL Alta Gallura – Gallura (Aggius, Aglientu, Alà dei Sardi, Berchidda, Bortigiadas, Buddusò, Luogosanto, Luras, Monti, Oschiri, Tempio Pausania, Calangianus, Viddalba);

essere disoccupati, lavoratori in Cigs, Aspi e mobilità;

titolo di accesso: EQF 4-1 (titolo equivalente almeno al livello EQF 3 ovvero: possesso di Diploma di Istruzione di scuola secondaria di primo grado più Attestato di Qualifica di Operatore Professionale o Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado) ;

esperienza pregressa nei settori di riferimento;

conoscenza della lingua Inglese (Livello A1) e dei principali pacchetti informatici.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 7 gennaio 2019 e dovranno pervenire entro o non oltre le ore 13 del 7 febbraio 2019.

Per informazioni si può telefonare allo 0700955956 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dale 15:00 alle 18:00. In alternativa si può inviare una mail all’indirrizzo info@iefca.it o visitare il sito www.iefca.it

