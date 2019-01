Appello agli imprenditori locali per sponsorizzare il suo campionato

Sogna la partecipazione al Campionato Italiano KZR 2019 CHAMPIONSHIP di Kart. “Si tratta di un campionato svolto nelle migliori piste d’Italia – afferma Mirko Argiolas, di Olbia, pilota di Kart – selezionate da uno staff di altissimo livello. Il Kart è la base, dove nasce un pilota.”

I costi sono altissimi nel mondo delle corse, anche la categoria dei Kart. “Questo campionato permette anche a chi non è proprietario di un Kart di partecipare a un campionato di alto livello – spiega Argiolas – in cui si corre con kart da 125cc due tempi, dei kart rental da competizione, tarati alla perfezione”.

L’obiettivo di partecipare al campionato non è fine a sè stesso. “Il sogno è quello di essere notato e scelto da uno di quei team che partecipano ai mondiali – spiega Mirko – Io ho iniziato per gioco, e sono vice-campione regionale rental 2016, l’unico pilota che ha fatto punti in tutte le gare. L’anno scorso non si è svolto il campionato, allora ho deciso di tentare di partecipare al Kzr 2019 Championship”.

Mancano i fondi ma anche il tempo stringe. “Il budget necessario per partecipare a tutto il campionato è di 8000 euro – spiega il pilota – Sarebbe bello che mi aiutassero gli imprenditori locali in quanto sono l’unico pilota olbiese e in generale gallurese che parteciperà, e darei visibilità al territorio e al mio sponsor locale. Gli altri 8 sardi sono tutti di Cagliari. Ho bisogno di trovare degli sponsor il prima possibile perchè la partecipazione alle gare è a numero chiuso. So di avere delle potenzialità, sarebbe un peccato se non potessi esprimerle per motivi economici”.

Chiunque volesse con qualsiasi somma sponsorizzare il pilota di Olbia, potrà contattarlo al numero di telefono 3479290597 e su facebook al suo contatto personale https://www.facebook.com/mirko.argiolas.5

(Visited 69 times, 69 visits today)