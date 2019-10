La Costa Smeralda arriverà nel porto di Cagliari.

È il coronamento di un lavoro lungo due anni che premia, i porti sardi come destinazione d’eccellenza del crocierismo nel Mediterraneo. La Costa Crociere ha ufficializzato all’AdSP il calendario 2021 che vedrà la nuova ammiraglia della compagnia italiana, la Costa Smeralda, scalare per ben 18 volte il porto di Cagliari.

Dal 28 maggio al 24 settembre, il nuovo gioiello – attualmente in fase conclusiva di allestimento nei cantieri Mayer di Turku – sarà al Molo Rinascita di Cagliari tutti i giovedì, dalle ore 7 alle 17, per un totale di 18 scali. L’itinerario, lungo una settimana, comprenderà Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Cagliari e Civitavecchia.

Dal porto del capoluogo sardo, così come già avviene da diversi anni anche negli scali di Olbia e Porto Torres, sarà possibile imbarcarsi per iniziare il tour nel Mediterraneo, contribuendo ad incrementare le già importanti ricadute economiche sul territorio, stimate dal gruppo Costa in circa 75 euro a passeggero.

Con i suoi 337 metri di lunghezza ed una capacità che supera i 6 mila passeggeri, la Costa Smeralda sarà, inoltre, la prima nave alimentata a Gas Naturale Liquefatto – considerato il combustibile fossile con il più basso impatto ambientale – a fare tappa nell’Isola.

“Non possiamo sicuramente cullarci sugli allori, ma dobbiamo premere sull’acceleratore per soddisfare richieste sempre più complesse da parte dei gruppi armatoriali e di un mercato improntato sul gigantismo navale – dice Massimo Deiana, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna -. L’impegno è far sì che anche altri scali, in particolare Olbia, entro il 2021, siano in grado di ricevere navi come la Costa Smeralda, con il completamento degli interventi di manutenzione ed approfondimento dei fondali di accesso e di ormeggio, che devono essere percepiti come una priorità non solo per l’ente, ma per tutte le comunità locali”.

(Visited 305 times, 306 visits today)