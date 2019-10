La spazzatura nello stagno dei fenicotteri di Olbia.

Non ci si può abituare all’inciviltà. Non si può fare a meno di denunciare il degrado. È impossibile voltarsi dall’altra parte, quando a rimetterci è tutta Olbia. E quando delle aree che dovrebbero diventare dei veri paradisi naturali si trasformano in discariche a cielo aperto.

La situazione non è quella di Sa Corroncedda, ma poco importa. Passeggiando per Mogadiscio, vicino allo stagno dei fenicotteri di Olbia, non è difficile imbattersi nell’ennessimo cumulo di spazzatura ammassato.

Sembra che i sacchetti siano stati riposti all’interno delle fondamenta di una costruzione in sasso quasi con metodo. La spazzatura è tantissima e c’è di tutto. Un’improvvisata discarica che l’incivile di turno si è creato lontano da sguardi indiscreti. Chissà se la nuova app che vuole lanciare il Comune servirà a fermare questo fenomeno.

