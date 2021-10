Il progetto nel quartiere di Olbia Isticadeddu.

E’ partito oggi il progetto di urbanistica tattica a Isticadeddu. Nel quartiere di Olbia proseguirà fino al 31 il progetto di SiamoQ – Mobilità Attiva per un Quartiere inclusivo, con il fine di facilitare le mobilità attiva e promuovere un quartiere più inclusivo.

Il progetto consiste nella segnalazione pedonale, con un sistema di wayfinding, con cartelli e pittogrammi che li rendono comprensibili anche a persone con disabilità cognitiva. Sui marciapiedi compariranno delle linee colorate per segnalare i percorsi. Nel quartiere è stato fatto un primo sopralluogo a piedi, in bici e con le sedie a rotelle, per verificare l’accessibilità degli spazi del quartiere, due incontri con gli abitanti per co–progettare percorsi di mobilità attiva e sostenibile. Inoltre, sarà eseguita una raccolta, attraverso questionari, di dati sulle dinamiche di mobilità dei residenti, dei lavoratori e delle persone che transitano, propedeutica all’analisi della mobilità.

Tanti progetti in un anno.

Tanti gli interventi quelli messi in campo dal progetto, ideato dalle associazioni hub.MAT e Sensibilmente OdV, in partenariato con il comitato di quartiere e con la collaborazione del Comune e di Aspo, approvato e co-finanziato al bando dalla Regione e dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per la rigenerazione di Isticadeddu. Uno di questi il bike-to-school e piedibus con le scuole del quartiere per promuovere percorsi attivi e salubri, oltre che sostenibili. Oltre al murales di Effetto Serra, realizzato in forma di laboratorio con i bambini del quartiere in via Marco Polo, è stata istituita la nuova fermata del bus 3 e 6, con la pensilina personalizzata dall’artista, realizzata da Aspo in coordinamento con il progetto SiamoQ.

Grazie alla collaborazione con l’Istituto Amsicora, sono in via di realizzazione da parte dell’IPIA le bacheche in legno che ospiteranno le informazioni utili alla sperimentazione del mobility management di quartiere e che verranno installate dal Comune di Olbia. Il progetto vuole attivare percorsi di autonomia, partecipazione e attività fisica quotidiana degli individui residenti nel quartiere Isticadeddu con particolare attenzione alle persone con disabilità, gli anziani e i minori – e la progettazione partecipata del quartiere, con il risultato di migliorare la qualità della vita di tutti gli abitanti e dar luogo a dinamiche positive sulla salute individuale e pubblica e l’ambiente.