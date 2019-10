Email truffa a nome dell’Agenzia delle Entrate per rubare i dati

La finta email dell’Agenzia delle Entrate.

L’email ha come sempre un tono perentorio. “Attenzione, hai ricevuto una cartella esattoriale”. E sotto un link per scaricare il documento. Il mittente è di quelli che non lascia scampo: l’Agenzia delle Entrate. Con tanto di riferimento della procedura di riscossione avviata a proprio nome.

Peccato che sia tutto falso e che sia l’ennesima email truffa per cercare di carpire i nostri dati personali, meglio se i codici del conto corrente. L’allarme arriva dalla stessa Agenzia delle Entrate. Una mail che sta facendo da giorni il giro dell’Italia e che è arrivata anche a Sassari, Olbia e in Gallura.

Agenzia delle Entrate dichiara la propria estraneità alla vicenda e si raccomanda di prestare attenzione. Le truffe ormai, si sa, viaggiano online.

