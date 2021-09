Fratelli Ibba ancora Best Managed Company: unica azienda in Sardegna

Il riconoscimento per Fratelli Ibba.

C’è anche l’azienda sarda F.lli Ibba tra le 74 aziende italiane vincitrici del Deloitte Best Managed Companies. Un premio dedicato alle imprese che si sono distinte per sono distinte per strategia, competenze e innovazione, impegno e cultura aziendale, governance e performance.

Nonostante il particolare momento legato alla pandemia il gruppo con base in Sardegna da generazioni si distingue come un’importante realtà nel mondo della distribuzione organizzata anche fuori dai confini dell’Isola. Dopo un’accurata valutazione le aziende vincitrici sono state individuate da una giuria indipendente costituita da esperti del mondo istituzionale e accademico italiano: Marta Testi, Ceo di Elite; Fabio Antoldi, Professore ordinario di Strategia aziendale e di Imprenditorialità presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore; Francesca Brunori, Director of Financial Affairs di Confindustria.

L’azienda di Oristano è risultata l’unica sarda a ricevere questo riconoscimento.

