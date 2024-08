Gruppo Melis: Il punto di riferimento per clienti e professionisti del settore assicurativo

Il Gruppo Melis, tra i leader del settore della intermediazione e consulenza assicurativa in Sardegna, ha chiuso il 2023 con una forte crescita confermandosi punto di riferimento per oltre 40.000 clienti e 60 professionisti.

La squadra di intermediari del Gruppo, guidata da Pierpaolo Melis, è suddivisa in diverse aree di specializzazione per offrire la massima consulenza e professionalità ai nostri clienti.

Un’area dedicata alla protezione della persona in grado di offrire soluzioni per la sicurezza della casa e per la salute, garantendo tranquillità e protezione in ogni momento della vita quotidiana.

Un team di welfare advisors e specialisti in vita e finanza è sempre a disposizione per aiutare a pianificare il futuro e proteggere la salute finanziaria dei nostri clienti. Siamo pronti a fornire supporto nella organizzazione finanziaria e nella scelta delle migliori polizze vita.

Un team di specialisti in risk management assicurativo che lavora a stretto contatto con imprese e aziende e si dedica a identificare e gestire i rischi, offrendo soluzioni su misura per garantire la continuità e la sicurezza del business.

Il Gruppo Melis, con la sua agenzia plurimandataria Melis Intermediazioni srl e la società di brokeraggio Promeritum srl, è un punto di riferimento sicuro per oltre 60 professionisti del settore.

Unirsi al Gruppo significa entrare a far parte di una realtà di successo, con solide basi e opportunità significative di crescita e collaborazione.

“Negli ultimi anni,” afferma Pierpaolo Melis” abbiamo integrato numerose agenzie e i loro team qualificati all’interno del nostro Gruppo. Il nostro obiettivo è continuare su questa strada, consolidando ulteriormente le nostre partnership con le imprese assicurative e offrendo un futuro stimolante e ricco di sfide ai professionisti che scelgono di unirsi a noi.

Abbiamo chiuso il 2023 con una crescita vicina al 20% e stiamo confermando questo trend anche nel corso del 2024, proiettandoci come protagonisti anche a livello nazionale.”

“Attraverso la nostra organizzazione interna, le infrastrutture digitali e informatiche che abbiamo adottato, consentiamo agli intermediari che decidono di collaborare con noi di poter rispondere positivamente a quasi tutte le richieste che arrivano dal loro mercato di riferimento, con velocità di esecuzione e snellezza amministrativa” dichiara Simone Putzolu, responsabile dell’attività di intermediazione della Melis Intermediazioni.

“Il nostro modello organizzativo,” spiega Pierpaolo Melis, “è progettato per attrarre tutti quei professionisti che cercano ampie opportunità, alta competitività, piani di remunerazione vantaggiosi e un elevato livello di assistenza e professionalità. In un settore che spesso mostra una scarsa attrattiva per i giovani, noi riusciamo a coinvolgerli, offrendo loro un’opportunità lavorativa concreta. Per noi è fondamentale accogliere sempre nuove visioni ed energie. A tal proposito ci tengo a sottolineare che il nostro comitato direttivo è composto interamente da membri sotto i 42 anni.”