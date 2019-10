L’incontro organizzato da Agci Gallura.

Il presidente dell’associazione generale delle Cooperative – Territoriale Gallura – Michele Fiori, informa che, di concerto con AGCI Nazionale, si è ritenuto opportuno organizzare e promuovere un pomeriggio di confronto con le imprese cooperative associate e non, i consulenti del lavoro, i revisori e i dirigenti degli EELL, le OOSS per il prossimo 29 ottobre ad Olbia, sul tema dei recenti rinnovi contrattuali, con particolare focus sul Contratto Nazionale delle Cooperative Sociali il cui accordo di rinnovo è stato sottoscritto il 21 maggio 2019.

Sarà presente Giuseppe Gizzi, responsabile AGCI Relazioni Industriali, per meglio articolare i lavori del seminario, per aggiornare i presenti sullo stato di attuazione, e sulle principali problematiche che stanno emergendo circa la loro applicazione a livello nazionale e sui vari territori e, naturalmente, raccogliere le istanze dei portatori di interesse.

L’incontro è previsto per il giorno di martedi 29 ottobre, alle ore 17, presso la Sala Riunioni di Confartigianato Gallura via Sangallo 67, ad Olbia. La mattina di mercoledi 30 ottobre, Gizzi, previa prenotazione telefonica, sarà disponibile per consulenze flash (gratuite) presso gli uffici di Olbia di AGCI Gallura di via Volta 45.

